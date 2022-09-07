На сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку, кажуть у Міноборони.

У Міноборони пояснили, що з 1 жовтня 2022 року не буде жодних заборон на виїзд жінкам за кордон. Нині в Раді доопрацьовують законопроект "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у своєму Facebook. За її словами, пропонується, щоб взяття жінок на військовий облік мало лише добровільний характер.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ, яким вчергове відтермінували взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року.

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"Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання", - наголосила Маляр.

За її словами, до 1 жовтня 2023-го нардепи зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним. Вона додала, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Військовий облік жінок в Україні: що відомо

Міноборони 11 жовтня 2021 року схвалило наказ №313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших. Наказ поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановлення на військовий облік жінок.

5 вересня законопроект про добровільне взяття жінок на військовий облік пройшов комітет ВР.

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