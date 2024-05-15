Народився у Києві і служив у Криму: ЗСУ 'мінуснули' майора-зрадника

У 2010 році Максименко перейшов на роботу в органи МВС, а після анексії півострова залишився працювати на загарбників.

Воїни ліквідували зрадника, який перейшов на бік ворога та пішов воювати проти України.

Як повідомив український офіцер, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", який відслідковує російські втрати, у мережі з'явився свіжий некролог. Росіяни підтвердили ліквідацію Романа Максименка - майора поліції, який перейшов на бік росіян після окупації Криму.

У некролозі зазначається, що "мінуснутий" зрадник народився у Києві, вчився у Харкові та працював у Криму. У 2010 році Максименко перейшов на роботу в органи МВС, а після анексії півострова залишився працювати на загарбників.

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У 2023 році Максименко пішов у відставку за станом здоров'я та підписав контракт з "Вагнером". Зрадник воював на посаді командира штурмової групи "Вагнера" і знайшов свою справедливу смерть під Бахмутом.

Інші втрати РФ в Україні

У березні повідомлялося, що на війні в Україні ліквідували одного із командирів спеціального підрозділу швидкого реагування "Ахмат" російської Національної гвардії. Відомо, що це сталося на напрямку Роботиного Запорізької області. Водночас імʼя та звання знищеного загарбника не розкривають.

Раніше також повідомлялося, що на війні в Україні було ліквідовано начальника розвідки російської бригади "Еспаньйола" В'ячеслава Суботіна (позивний "Выходной"). У мережі кажуть, що загарбника було знищено на Донбасі.

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