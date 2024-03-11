Це сталося на Запорізькому напрямку.

На війні в Україні ліквідували одного із командирів спеціального підрозділу швидкого реагування "Ахмат" російської Національної гвардії.

Про це пише Mukachevo.net з посиланням на офіцера 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослава Галаса. Відомо, що це сталося на напрямку Роботиного Запорізької області. Ім'я та звання ліквідованого російського окупанта не називають.

Зазначається, що того дня одному з українських пілотів безпілотних літальних апаратів наказали слідкувати за баггі загарбників. Виявилося, що в ньому перебував командир батальйону "Ахмат".

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Втрати Росії у війні: останні новини

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну російська армія втратила близько 424 060 своїх солдатів.

У Командуванні Сухопутних військ Збройних сил України інформували, що лише у лютому українські захисники знищили понад 28 тисяч російських загарбників та 3 тисячі 854 одиниці російського озброєння та техніки.

За даними британської розвідки, лише минулого місяця окупаційна армія за добу втрачала вбитими і пораненими 983 людини.

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