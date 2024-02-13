Терористичні дії РФ, на жаль, призвели до жертв.

Протягом доби Збройні сили України потужно вдарили по російських окупантах, поціливши по пунктах управління та складах боєприпасів ворога.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби ворог завдав одного ракетного удару, 94 - авіаційних, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління та трьох районах розташування зенітно-ракетних комплексів.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", - зауважили у Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, чотирьох артилерійських засобах противника, пункту управління, двох складах боєприпасів та засобу радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Нові втрати Росії - яка статистика була зранку

Зранку 13 лютого, Генштаб повідомив, що за попередню добу українські військові ліквідували ще понад тисячу російських загарбників. Так, загальні втрати ворога серед особового складу станом на 13 лютого орієнтовно склали вже близько 397 тис. 80 осіб.

Стосовно техніки противника, то, зокрема танків за час повномасштабного вторгнення було знищено вже 6 тис. 424 одиниці, бойових броньованих машин - 12 тис. 4, а артилерійських систем - 9 тис. 500.

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