Загальні втрати особового складу складають близько 397 080 осіб.

Російські окупанти несуть колосальні втрати на фронті серед особового складу. За минулу добу українські військові ліквідували понад тисячу загарбників.

По інформації Генерального штабу ЗСУ в Faсebook, загальні бойові втрати противника станом на 13 лютого орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 397080 (+1090) осіб;

танків ‒ 6424 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27);

артилерійських систем / РСЗВ – 9500 (+19) / 981 (+0);

засоби ППО ‒ 667 (+1);

літаків / гелікоптерів – 332 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30);

крилаті ракети ‒ 1882 (+0);

кораблі /катери ‒ 24 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24);

спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).

Ситуація на фронті станом на 13 лютого 2024 року - головні новини

В Генштабі ЗСУ повідомили, що Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Протягом минулої доби Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено сім розвідувальних БпЛА.

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Крім того, підрозділии ракетних військ завдали ударів по семи районах зосередження особового складу, артилерійському засобу та засобу ППО противника.

Водночас ворог завдав пять ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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