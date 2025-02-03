Технологічність безпілотних систем буде й надалі розвиватися в залежності від задача воєнного часу.

Завдяки розвитку і покращенню безпілотних систем Україна може перейти до технологічної держави. Про це командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Вадим Сухаревський сказав в інтерв'ю для "Донбас Реалії".

Зокрема, у нього запитали, як далеко безпілотники можуть вражати вглиб Росії.

"Підтверджена і можлива глибина роботи нашої, на сьогоднішній день, складає понад 2 тисячі км", - сказав Сухаревський.

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За його словами, технології безпілотних систем у подальшому будуть розвиватися відповідно до задач.

"Моя задача - зробити державу і армію сильною, готовою до будь-якої війни майбутнього", - зазначив командувач Безпілотних систем.

На його переконання, давній латинський вислів "якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни" завжди буде актуальний.

"І безпілотні системи, у цьому розрізі, я думаю, ще не одне століття будуть актуальними", - переконаний Сухаревський.

Окремо він сказав, що наразі немає реальної альтернативи платформі супутникового зв'язку Starlink, але Україні треба рухатися до створення власних засобів інтернет-зв'язку, включно з супутниками.

Також у нього запитали, наскільки Україна залежна від західної допомоги.

"Комплектуючі, технології, робота з нашими союзниками - це шлях нашого прогресу, але це шлях і їхнього прогресу", - наголосив Сухаревський.

Він вважає, що український досвід війни цікавий західним партнерам як для аналізу, так і для впровадження в секторі оборони і безпеки. Технології від союзників під час війни є стратегічно важливими. Сухаревський відзначив:

"Є невелика номенклатура засобів, яку на даному етапі наші виробники ще не спроможні самі виробляти в силу собівартості або якихось прогресивних технологій, але точно знаю, що така робота ведеться. Але шлях, який проходить наше виробництво, наша держава в плані якраз нарощення технологій - просто колосальний, і, наприклад, у нас вже є декілька зразків наших безпілотних літальних апаратів - від FPV до "крил", які повністю складені із наших компонентів".

На його переконання, завдяки безпілотним технологіям в України є шанс перейти в очах світу від аграрного хабу до технологічної держави.

"Насправді, безпілотні системи, дрони - це наша валюта на майбутнє на першому кроці післявоєнному", - наголосив Сухаревський.

Війна в Україні - роль безпілотників

За даними видання Newsweek, Російсько-українська війна безпілотників переходить у нову фазу.

Протягом майже трьох років війни блискавичний розвиток безпілотних літальних апаратів - і технології боротьби з ними - ілюстрував війну в Україні. А оскільки поле бою переповнене тисячами безпілотників і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), Москва та Київ змушені шукати нові способи переконатися, що їхні безпілотники працюють проти ворога швидше та ефективніше, ніж у супротивника.

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