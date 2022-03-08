Наслідки авіаудару станом на 8:00 8 березня були ліквідовані.

Унаслідок російського бомбардування житлових кварталів Сум з-під завалів дістали тіла 9 загиблих, з них – двох дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наслідки авіаудару станом на 8:00 8 березня були ліквідовані.

У ДСНС нагадують, що 7 березня в Сумах ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що знаходяться по вул. Роменська та Спартака.

О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу.

Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам.

Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо, внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них – 2 дитини.

ОНОВЛЕНО 9:30 Вже встановлено факт загибелі у Сумах 18 мирних жителів, тому числі двох дітей від бомб, скинутих вчора на житлові будинки, уточнив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Розбір завалів ще триває, але "вже на зараз встановлено факт загибелі 18 мирних жителів, тому числі двох дітей".

Геращенко зазначив, що загибель мирних сумчан не тільки на совісті росіян, а й тих європейських політиків і "горе-стратегів, які досі не прийняли рішення дати нам потужні зенітні ракети або закрити небо".

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Путін, намагаючись виправдати агресію, заявляв, що розпочинає "військову операцію" з "денацифікації" і "демілітаризації" України.

За 11 діб бойових дій Збройні сили України знищили понад 11 тисяч російських загарбників і сотні одиниць ворожої військової техніки.

Через провал у боях з ЗСУ росіяни перейшли до терору цивільних, щоденно бомбардуючи житлові райони і вбиваючи мирних мешканців.

Крім того, російська армія блокує "зелені коридори" для евакуації людей, провокуючи гуманітарну кризу у тимчасово захоплених населених пунктах.

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