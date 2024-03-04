Важливо, щоб в обласному центрі люди якомога швидше отримали всю необхідну допомогу, підкреслив президент.

Президент України Володимир Зеленський доручив взяти на контроль питання надання постраждалим від російського удару одеситам належної допомоги, у тому числі нового житла замість втраченого.

Про це глава держави повідомив за підсумками проведення щоденного селектора у Telegram. "Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль", - наголосив Зеленський.

Також президент повідомив, що триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу. "Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу", - зазначив глава держави.

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Окрім того, президент заслухав міністра та представників Міноборони щодо фактичних надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про оперативну обстановку на основних напрямках, аудит Збройних сил, ротацію бригад і кадрові рішення у їхніх межах. Ще в обов’язковому порядку були заслухані доповіді розвідок, СБУ та МВС.

Зеленський відзначив, що "зерновий коридор" продовжує демонструвати хорошу динаміку - наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. "Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову", - додав президент.

У центрі уваги Одеса - новини, які варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 березня російський дрон-камікадзе влучив у 9-поверховий будинок в Одесі, що призвело до руйнування майже цілого під'їзду. Під завалами було знайдено 12 загиблих. П'ятеро з них - діти.

Володимир Зеленський зазначав, що росіяни продовжують воювати з мирними українцями. Український лідер підкреслив, що нам потрібно більше систем протиповітряної оборони від партнерів.

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