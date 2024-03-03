Під завалами будинку знайшли загиблими брата й сестру.

В Одесі під завалами житлової багатоповерхівки знайшли ще двох дітей, які загинули через дроновий удар що завдала армія РФ у ніч на 2 березня.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. "Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років… Щирі співчуття рідним та близьким", - сказав посадовець.

Він додав, що знайшли також загиблу сестру Сергія - Злату, якій було 8 років. "Рятувальники зараз деблокують їхні тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України", - наголосив посадовець.

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Хлопчик та дівчинка стали четвертою та п’ятою малолітніми жертвами, які загинула через удар ворога по Одесі. Ймовірно, вони - із сім’ї військовослужбовця, який разом з дружиною та ще одною дитиною також загинув під завалами цього будинку. Загалом наразі відомо про 12 жертв російської атаки.

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Вночі 2 березня армія РФ завдала по Одещині удар - 8 безпілотників були запущені з акваторії Чорного моря. Один з них під час маневрів серед житлових кварталів спального району Одеси влучив у 9-поверховий будинок, один під’їзд майже повністю зруйновано. Вранці 3 березня було відомо про 10 загиблих, серед яких троє маленьких дітей - два немовлята та 3-річний хлопчик. Малюків знайшли в обіймах матерів, які їх прикрили собою.

Стало відомо, що серед загиблих - родина військових з 7-місячною донькою. Йшлося, що Олег та Тетяна Кравець познайомились на службі, згодом жінка звільнилась, щоб доглядати новонароджену донечку. Сьогодні, 3 березня, під завалами разом з мамою знайшли 7-місячне немовля - дружину та доньку 40-річного чоловіка, якого мертвим витягли з-під руїн напередодні. Повідомлялося, що рятувальники шукають ще двох дітей жінки від попереднього браку - Сергія та Злату.