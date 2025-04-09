'Ми бачимо і чуємо': Росія посилює наступ на фронті, є загроза прориву, - CNN

Українські військові кажуть, що росіяни значно посилили тиск на гарячих ділянках фронту, зокрема у Донецькій області.

Росія активізує наступальні дії на лінії фронту. Україна фіксує загрозу прориву. Про це повідомляє CNN з посиланням на українських офіцерів, аналіз українського Генштабу та дані власних кореспондентів.

Останні дні позначилися зростанням бойової активності з боку Росії. Поки що невідомо, чи йдеться про початок повномасштабного весняного наступу, про який давно попереджає Київ. Однак це безперечно свідчить про те, що правитель РФ Володимир Путін не надто зважає на потенційне невдоволення з боку Дональда Трампа, який, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, вирішить "через кілька тижнів", чи серйозно Кремль налаштований на мир.

Гаряча точка - Покровськ

Основні бойові дії тривають поблизу Покровська в Донецькій області, який довгий час був ключовим логістичним центром ЗСУ. Попри незначні успіхи на початку року, ситуація змінилася - російські війська знову нарощують сили.

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"Ми бачимо це на записах дронів і чуємо, як вони говорять про це на радіоперехопленні", - повідомив розвідник української армії у коментарі CNN.

Офіцери на місці припускають, що Москва зміщує акцент із північного напрямку на захід, і може планувати просування в напрямку міста Новопавлівка.

"Лінія фронту на цій ділянці перейшла в активну фазу. Росіяни не зупиняться", - написав у Telegram військовий з позивним "Мучний".

Загроза для Дніпропетровщини

Розширення бойових дій до Дніпропетровської області - одна з цілей російського командування. Український ресурс DeepState вказує, що ворог наблизився до кордону області на відстань близько 6 км. Вже розпочалася евакуація населення.

Контроль над частиною Дніпропетровщини може стати стратегічним важелем у майбутніх переговорах - як для Путіна, так і для можливих американських посередників.

Тактика малих груп

На західному напрямку, поблизу річки Дніпро, де минулого тижня росіяни захопили село Лобкове, український командир безпілотного підрозділу відзначив скупчення ворожих сил у 10–15 км від лінії фронту:

"Росіяни діють невеликими тактичними групами по п'ять-сім чоловік, максимум 10. Як тільки настає туман або дощ, вони починають наступ, використовуючи погану погоду як прикриття перед нашими безпілотниками".

Командир додає, що щойно ґрунт просохне, можна очікувати активного просування з використанням техніки.

Попри зростання активності, російське просування залишається обмеженим. За рік війська просунулися лише на 45 км на південному заході від Покровська. Міністерство оборони Великої Британії зазначає: площа новозахоплених територій зменшилася з 730 км² у листопаді до 143 км² минулого місяця.

Проте, на думку аналітика Ніка Рейнольдса з RUSI, це не означає, що Росія не досягає своїх цілей:

"Мета - виснаження, і мета не миттєва. Мета - вбити людей, знищити техніку, висмоктати ресурси, розорити Українську Державу і зламати її бажання боротися".

Такі наступи змушують Україну витрачати ресурси на оборону, відкриваючи позиції для артилерійських та авіаційних ударів.

Фронт - поза політикою

Для солдатів на передовій дипломатичні перспективи не мають значення. Один із військових розповів CNN:

"Повірте мені, з мого досвіду, коли ви сидите там на фронті, ви не думаєте про них. Є наказ, якому слід слідувати, і є бажання вижити".

Війна в Україні - підготовка РФ до наступу

Як повідомляв УНІАН, за даними Інститут вивчення війни (ISW), Росія зосередила значно переважаючі сили біля Лимана Донецької області та готується до масштабного наступу.

Зазначається, що російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від Лиману в рамках взаємопідсилювальних зусиль зі створення умов для захоплення Борової та Лиману в найближчі місяці.

Американські аналітики зазначають, що російське командування тактикою "людських хвиль" намагається витіснити українські сили з лівих берегів річки Жеребець. За даними ISW, на окремих ділянках співвідношення сил досягає 10:1 на користь РФ.

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