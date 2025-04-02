ISW: РФ готує великий наступ на одному з напрямків, перевага військ - десятикратна

Окупанти активно поповнюють втрати, не виводячи підрозділи на відпочинок.

Росія зосередила значно переважаючі сили біля Ли мана Донецької області та готується до масштабного наступу, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

"Російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від Лиману в рамках взаємопідсилювальних зусиль зі створення умов для захоплення Борової та Лиману в найближчі місяці", - йдеться у звіті.

Американські аналітики зазначають, що російське командування тактикою "людських хвиль" намагається витіснити українські сили з лівих берегів річки Жеребець. Водночас відсутність механізованих атак свідчить про проблеми окупантів із технікою.

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Загарбники просунулися на північний захід від Новолюбовки та, ймовірно, захопили цей населений пункт. Крім того, аналітики підтвердили просування на південний схід від Нового.

Натомість українські джерела фіксують рух окупантів до південної околиці Катеринівки. З початку року росіяни посилили піхотні атаки, рідко застосовуючи бронетехніку.

За даними ISW, на окремих ділянках співвідношення сил досягає 10:1 на користь РФ. Основну ударну силу складають 144-та та 3-тя мотострілецькі дивізії. При цьому окупанти активно поповнюють втрати, не виводячи підрозділи на відпочинок.

На думку аналітиків, окупанти можуть використати свій плацдарм на північний схід від Лиману, щоб захопити один відсоток Луганської області, що залишився під контролем України. Це потрібно Росії, щоб посилити позицію за столом переговорів.

Росія готує новий наступ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до наступу ще на дві українські області - Сумську та Харківську - і для цього намагається виграти час.

За даними Зеленського, наступ готується навесні, що підтверджує розвідка.

Повідомлялося, що новий наступ у Сумській і Харківській областях кремлівський диктатор Володимир Путін хотів почати вісім місяців тому. Але корективи в його плани внесла спецоперація ЗСУ в Курській області РФ.

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