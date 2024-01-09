У Командуванні Сухопутних військ розповіли про ситуацію на фронті.

Для нового наступу на Харків російським загарбницьким військам треба здійснити велику кількість підготовчих заходів, наразі військові не фіксують такої підготовки.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про можливий наступ від іноземних ЗМІ.

Фітьо зауважив, що про активні дії російських військ на Лимано-Куп'янському напрямку військові неодноразово повідомляли ще від початку жовтня. Українські сили спостерігали за ними, укріплювали інжерені споруди та підтягували резерви. Також військові спостерігають і за північним кордоном.

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"Будь-яке формування будь-якого наступального угруповання вимагає часу, ресурсів і навченого особового складу. Зараз російська окупаційна армія задіяла дуже великі сили в наступальній операції в Україні, їхня кількість по всій лінії фронту велика і для формування якогось ударного кулака для наступу потрібні дуже великі підготовчі дії", - підкреслив Фітьо.

Він додав, що зараз Харків "може видихнути", однак українці мають розуміти, що окупанти сильні, швидко вчаться на полі бою, мають багато ресурсів та не зважають на людські втрати.

Що писали ЗМІ про новий наступ на Харків:

Нещодавно британська газета The Telegraph, посилаючись на джерело, пов'язане з українською арміюєю, повідомила про підготовку до наступу РФ на Харків.

Журналісти повідомили, що Україна розцінює постійні обстріли Харкова з різного озброєння як підготовку до великомасштабного наступу. За їхніми даними, окупанти можуть почати наступ 15 січня.

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