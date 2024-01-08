Тим озброєння, яким було завдано удару, наразі встановлюється.

Російські окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. Тип озброєння в даний час встановлюється.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється", - зазначив він.

У місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок.

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Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.

Як додав мер Харкова Ігор Терехов, цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам міста. "Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики", - уточнив він.

Ранкова ракетна атака на Україну

Сьогодні вранці російські влаштували ракетну атаку по території України. Зокрема, за даними Повітряних сил, у небо підіймали 9 бортів Ту-95МС та 4 бортів Ту-22м3 і з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ.

"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - згодом додали у відомстві.

Близько 6:20 Повітряні сили підтвердили пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря. Окупанти запустили ракети по західних областях України.

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