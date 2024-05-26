На частині території Харківської області українські воїни ведуть систему роботу, щоб вибити супротивників з позицій, зазначили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Сили оборони України зупинили ворога на півночі від Харкова та продовжують тут вибивати росіян з позицій.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію на Харківському напрямку. "На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча – Глибоке й успішно вибивають його якраз з тих позицій. На напрямку наступ зупинений, зараз ведеться системна робота, щоб вибити противника з позицій. Противник, звісно, мав певний успіх на напрямках Вовчанському та Стрілеча – Глибоке. Він зараз намагається насичувати ці напрямки технікою та живою силою, щоб не дати Силам оборони повною мірою перехопити тактичну ініціативу на полі бою", – зазначив Волошин.

За його словами, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці. "За вчора на тому напрямку було здійснено 13 бойових зіткнень. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Нескучне та Стариця. Штурмові дії також відбулись в районі Липців – без успіху для ворога", – повідомив речник ОСУВ "Хортиця".

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Він зазначив, що ворог не полишає спроб тиснути на Вовчанськ і Липці, але завдяки нашим діям, росіяни "застрягли" на дорозі в Липці та "повністю загрузли" біля Вовчанська. На сьогодні окупаційна армія намагається продовжувати штурмові дії міста Вовчанськ піхотними підрозділами.

"Вся Харківщина потерпає, звісно, від ракетних та авіаційних ударів російських терористів. Ворог застосовує керовані авіаційні бомби, наносить авіаудари й ракетами по цивільній інфраструктурі та жилих масивах. Тільки за вчора було завдано трьох ракетних ударів і випущено шість ракет. КАБами окупант б’є по Харкову, Дергачах, Куп’янську-Вузловому, Вовчанську, який противник, на жаль, рівняє із землею", – зауважив Волошин.

За його даними, ворог також не полишає спроб і продовжує штурмові дії в районі Часового Яру і околиць міста. На тому напрямку тривають інтенсивні бої, бойові дії в районі Іванівського та підступах до Часового Яру. "Ворог намагається зачепитися будь-якою ціною за місто… При штурмах ворог використав минулої доби бронетехніку. Раніше ворог проводив штурмові дії, в більшості, з використанням малих піхотних груп і мало використовував бронетехніки. Наразі застосовується вже бронетехніка", – зазначив Волошин.

За його словами, збільшилась кількість штурмових дій в напрямку Білогорівки. "В районі Білогорівки ворог не полишає спроб прорвати наші позиції. Також російська пропаганди використовує дезінформацію, що той населений пункт впав, що ми його здали. Інформація ця не підтверджується. Населений пункт перебуває наразі під контролем Сил оборони, і ворог несе на тому напрямку великі втрати", – підкреслив Волошин.

У центрі уваги наступ РФ - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Росія активізувала наступальні дії в Харківській області. Ворогу вдалося захопити окремі прикордонні населені пункти.

23 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський інформував, що через два тижні після того, як російські війська перетнули кордон у Харківській області, щоб відкрити новий фронт, наступ зупинився в місті Вовчанську менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону і в Липцях на південному заході. За його словами, на Харківщині росіяни зазнали значних втрат і зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ. В Інститут вивчення війни інформували, що ЗСУ відбили частину територій на Харківщині.

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