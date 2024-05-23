На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Триває війна в Україні, і російські окупанти з різних напрямків перекидають резерви для підтримання активних штурмів, які є безуспішними.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у соціальній мережі Facebook, він продовжує свою роботу в частинах Східного фронту. "Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", - наголосив Сирський.

Також, за його словами, в районі Липців ворог поніс істотні втрати, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій українських військ.

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Крім того, на Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. "Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл", - зазначив він.

Разом з тим, інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. "Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування", - додав Сирський.

Водночас найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. "Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів", - наголосив Сирський.

Він додав, що наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко - на мотоциклах та багі. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, на інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше.

"Ключова мета моєї роботи - вивчення обстановки на місці, розв'язання проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ..., посилення резервами тощо", - заявив Сирський.

Він відмітив ефективну роботу більшості командирів та штабів по організації бойових дій, вогневому ураженню противника, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами. "Звісно, що є проблеми, які потребують швидких та кардинальних рішень", - повідомив Сирський.

У центрі уваги новини України про війну - сьогодні це варто знати

Варто зазначити, що 10 травня російські окупанти активізували наступальні дії в Харківській області. Супротивникам вдалося захопити низку прикордонних населених пунктів. Українські воїни змогли зупинити просування супротивника. Росія зазнає серйозних втрат на українській землі. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 23 травня 2024 року становлять приблизно 497 700 супротивників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, російські окупанти сьогодні завдали 15 ударів по Харкову, на цей час відомо вже про 7 загиблих та 16 поранених. Зокрема, окупанти вдарили по об'єктах "Укрзалізниці" та приватному підприємству - звичайній друкарні.

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