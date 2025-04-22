Росія вже розпочала наступ на Харківщину, - Синєгубов

В Харківській ОВА зазначають, що окупанти випробовують нові напрямки для просування.

Наступ росіян в Харківській області триває й ворог намагається знайти слабкі місця в українській обороні. Про це сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в коментарі "Новини.LIVE".

"Наступ вже йде. Ворог постійно випробовує все нові напрямки для себе, щоб обрати пріоритети і просуватися вглиб української території", - зазначив він.

При цьому Синєгубов наголосив, що всі намагання ворога були прораховані й припинені Збройними силами України.

Відео дня

"Ворог фактично був знищений і продовжує знищуватися на всіх абсолютно підходах до територій Харківської області", - наголосив він.

Яка головна ціль росіян на півночі України - думка нардепа

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначав, що російські окупанти хочуть створити буферну зону по півночі, утім у них зараз немає відповідних сил.

Він зауважив, що питання буферної зони у російських окупантів було ще до початку їхньої "харківської операції", де вони хотіли потім створити буферну зону.

За його словами, буферна зона - це територія, захоплена росіянами за їхнім кордоном, на нашій території, для того, щоб убезпечити свою територію від ведення бойових дій і від обстрілу там артилерійською зброєю… Це десь 10-20 кілометрів.

Костенко додав, що росіяни хотіли зробити це ще понад рік тому. І для цього була почата, в тому числі, і "харківська операція", яка не досягнула того успіху, на який вони сподівалися, адже були зупинені українськими військами.

Вас також можуть зацікавити новини: