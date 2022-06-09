В області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба з приводу чуток про повторний наступ прокоментував, що на Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових.

Про це він повідомив у Telegram.

Кулеба нагадав, що останнім часом в інформаційному просторі розповсюджується інформація про повторний наступ на столичний регіон.

"Зазначу, що у Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. На Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових", - зазначив голова ОВА.

Він наголосив, що громадяни мають бути пильними, отримувати інформацію з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки під час воєнного стану.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи ретельніше слідкуватимуть за дотриманням комендантської години на Київщині. Це пояснюється тим, що в області досі діють диверсійні групи та ймовірні загрози провокації.

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