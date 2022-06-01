В області досі діють диверсійні групи, тож ймовірні загрози провокації.

Правоохоронні органи ретельніше слідкуватимуть за дотриманням комендантської години на Київщині.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Ми посилюємо контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронні органи ще ретельніше слідкуватимуть, аби на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток", - сказав Кулеба.

За його словами, в області досі діють диверсійні групи, тож ймовірні загрози провокації.

Також він нагадав, що в області діє комендантська година - з 23 вечора до 5 ранку.

"Не забувайте про світломаскувальний режим та не ігноруйте повітряну тривогу", - написав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, Росія може відкрити на київському напрямку "другий фронт", врахувавши помилки лютого та березня під час першого наступу на Київ. Наразі ЗСУ РФ сформували на кордоні з Білоруссю нові батальйонно-тактичні групи. Зберігається загроза обстрілу Києва балістичними ракетами.

Вас також можуть зацікавити новини: