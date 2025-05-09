Бійцям вдалося очистити від окупантів лісовий масив.

Українські захисники відновили позиції біля Липців Харківської області, звільнивши від російських загарбників лісовий масив "Берлін".

Про це в етері інформаційного телемарафону сказав речник оперативно-тактичного угрупування "Харків" Павло Шамшин. За його словами, битву за масив, яка тривала 5,5 місяців, виграли бійці 13 бригади Національної гвардії "Хартія" та 92 окремої штурмової бригади:

"Так, можливо площа там не надто велика - 200 гектарів, тобто понад 2 кв. км, але деякі місця на фронті не варто оцінювати лише квадратними кілометрами. Біля Липців є низка панівних висот і з однієї з них в ясний день можна побачити північні околиці Харкова, зокрема район Салтівки".

Шамшин сказав, що Липці і ці висоти були однією з головних цілей наступу загарбницької армії Російської Федерації, який почався рік тому - 10 травня. За час цієї битви росіяни втратили 1500 солдатів та багато озброєння і військової техніки.

Відео дня

"І ось вчора наші підрозділи звільнили лісовий масив "Берлін" на північ від Липців. Це має надзвичайно важливе тактичне значення, бо ми віддалили росіян від їх мети, до якої вони прагнули – захоплення Липців", - зазначив речник ОТУ.

Ситуація на фронті

Згідно з останнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України, від початку доби на фронті, попри оголошене Москвою "перемир'я", сталося вже 80 бойових зіткнень.

Зазначається, що на Харківському напрямку українські бійці відбивають дві російсьі атаки в районі Вовчанська, боєзіткнення досі тривають.

Раніше український полковник в запасі Роман Світан заявив, що відновлення наших позицій біля Липців свідчить про хорошу динаміку просування Сил оборони.

Водночас він вважає, що гарантувати Харкову безпеку можна лише за умови створення на території Росії буферної зони глибиною в 30 кілометрів.

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