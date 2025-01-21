Біля селища Липці ворога доводиться буквально "виколупувати" з багатоповерхових наритих дір, каже Дегтярьов.

На північ від Харкова потроху російських окупантів витісняють до кордону. Про це сказав речник 13 бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" Володимир Дегтярьов в ефірі "Еспресо".

Він зазначив, що бригада зараз стоїть на північ від Харкова – між селищем Липці та кордоном з РФ. І додав, що потроху відбувається просування Сил оборони і відсування ворога до кордону.

"Із травня 2024 року, коли почалася друга спроба наступу на Харківщину, бригаду терміново перекинули на цей напрямок. І власне з цього часу метр за метром ми відштовхуємо ворога від Харкова", - сказав Дегтярьов.

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За його словами, останні декілька місяців постійно проходить операція, де бригада "Хартія" разом із суміжними підрозділами, ГУР та 92-ю бригадою відсуває ворога.

"Зараз триває черговий етап операції. Специфіка Харківщини та власне цієї ділянки в тому, що тут є дуже густі ліси. Буквально за кожен метр доводиться битися, тому не існує постійної лінії траншей, окопів. Натомість війна зараз тут схожа на В'єтнам, де багатоповерхові нариті діри, з яких доводиться виколупувати ворога буквально по одному", - зазначив Дегтярьов.

Він розповів, що вдається досягати певного успіху завдяки тому, що планування операції і використання розвідувальної інформації "заведено практично в культ", бо вони реально продумуються, використовуючи стандарти планування НАТО.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Як повідомляв УНІАН, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко сказав, що російська армія намагається розширити зону впливу на Харківщині, спроби заходу ворожих ДРГ продовжуються, проте їхня активність зменшилась.

За його словами, ворог намагається розширити свою зону впливу, зокрема у Харківській області, де є два напрямки, на яких ведуться активні бойові дії – це напрямки населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Не зникає загроза від російських диверсійних груп, хоч їхня активність менша. Демченко зазначив, що для того, щоб вчасно викривати спроби заходу ворожих диверсантів, українські захисники застосовують все наявне технічне забезпечення, зокрема, засоби фіксації місцевості, безпілотники для моніторингу прикордоння, лінії кордону.

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