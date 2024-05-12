Наразі ознак формування наступальних угрупувань окупантів на Півдні непомітно.

Активність російських окупантів в Харківські області не впливає на ситуацію на півдні країни.

"Насправді у нас ситуація в глобальному контексті залишається незмінною. Ознак формування наступальних угрупувань у нас так само непомітно, як і різких змін у стані та положенні ворога, характері його дій - так само. В акваторії Чорного моря ситуація теж залишається стабільною, кораблів, а тим більше, носіїв крилатих ракет в морі не спостерігається. Вони перебувають в пунктах базування", - розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону

Також він прокоментував імовірність того, що сили ворога, які зараз проводять активні штурмові дії на Харківщині, могли бути забрані з південного напрямку.

Відео дня

"Як вони переформатовують свої підрозділи, неважливо. У них є пріоритетні напрямки. Це Донбас. На нашому напрямку вони ведуть бойові дії не в такому, звісно, темпі, але, тим не менше це протистояння триває цілодобово. Сьогодні зранку всі ці штурми відновилися. Єдине, де не було, це на Херсонському напрямку. Але порівнювати ці напрямки я б не став", - зауважив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

Ситуація на фронті - останні новини

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

Сирський поінформував, що на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється.

За його словами, в одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення.

Вас також можуть зацікавити новини: