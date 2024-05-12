Противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.

Наразі у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуація на фронті залишається загостреною, противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.

За його словами, підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено.

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"Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові. Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження", - заявив вінь у Telegram.

Сирський поінформував, що на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється.

"В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення. На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад", - зауважив головнокомандувач.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними Генштабу, російські окупанти протягом минулої доби атакували майже на всіх напрямках ділянки фронту. На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

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