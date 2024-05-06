На фронті тривають важкі бої із загарбниками.

Російські загарбники намагаються закріпитися східніше селища Стельмахівка Сватівського району Луганської області, тривають бої.

Як повідомляють аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі, раніше окупанти провели штурмові дії, внаслідок яких посадка перейшла в сіру зону. "Шкода, що вони не демонструють, скільки живої сили полягло за неї за три дні боїв", - зазначають вони.

Зараз окупаційні війська намагаються закріпитися там, а українські Сили оборони знищують тих, хто намагається зайти. "Ситуація поки патова, перевага противника у вигляді м'яса дає своє", - додали аналітики.

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Ситуація на фронті: останні новини

У останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що за останню добу на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень з російськими окупаційними військами.

Лише на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 російських атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане та Берестове Харківської області, а також в районі Стельмахівки Луганської області.

Повідомлялося, що там російські загарбники намагалися покращити тактичне положення за підтримки авіації.

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