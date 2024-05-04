Росіяни найбільше атакували під Авдіївкою: Генштаб рзкрив ситуацію на фронті

Крім того, окупанти активно наступали на Бахмутському напрямку.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни атакували на двох напрямках Донбасу.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, вночі РФ запустила по Україні 13 "шахедів".

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку відбито 7 атак, здійснених противником в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 11 безуспішних атак.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійських засобам противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на суботу, 4 травня, російські окупанти запустили по українській території 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 та чотири зенітні керовані ракети С-300.

Усі пуски супротивник здійснював з Бєлгородської області. Всі дрони-камікадзе були ліквідовані.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попередив, що на Великдень 2024 (відзначатиметься 5 травня) загарбники можуть здійснити масовані ракетні атаки й провокації.

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