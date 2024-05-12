Росіяни вважають, що можуть здійснювати поступове повільне просування широкою смугою протягом тривалого часу.

Російські окупанти переслідують кілька цілей наступом у Харківській області. Ворог хоче відтягнути українські сили з інших напрямків, просунутися до Харкова на відстань пострілів артилерії, створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити українські контрнаступальні операції в цьому регіоні.

Як повідомляє ISW, загарбники проводять відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області і продовжують досягати тактично значущих успіхів на ймовірно менш захищених ділянках.

За оцінкою аналітиків, чисельність російських підрозділів, які беруть участь у боях, а також угруповання, розгорнуте вздовж кордону на північному сході України, вказують на те, що окупанти насправді не проводять широкомасштабну операцію з оточення або захоплення міста Харкова в даний час.

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Водночас в ISW вважають, що війська противника просунулися щонайменше до околиць Огірцевого та Гатища. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зазначав, що окупанти намагаються просуватися в районах, які вже були спірними "сірими зонами". Це свідчить про те, що ЗСУ не утримують стійких позицій у багатьох невеликих прикордонних населених пунктах.

Однак росіяни зіткнуться з більш інтенсивним опором при спробі просунутися до населених пунктів на південь від кордону і в більші прикордонні населені пункти, такі як Липці і Вовчанськ. Близькість Харкова до кордону збільшує значення обмежених тактичних переваг загарбників, оскільки їм не потрібно просуватися дуже далеко, щоб загрожувати Харкову регулярними обстрілами.

За словами експертів, ворожі сили розпочали наступ вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області до того, як завершили доведення Північного угруповання військ до запланованої кінцевої чисельності. Таким чином вони задіяли лише обмежену кількість бойових одиниць.

Окупанти підтримують темп своїх наступальних операцій вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Часового Яру та на захід від Авдіївки. Тому військове командування РФ, ймовірно, сподівається, що операції на півночі Харківської області можуть змусити українське військове командування виділити на північ від Харкова сили і засоби для оборони, які могло б спрямувати на оборону цих напрямків.

Правитель РФ Володимир Путін і військове командування, можливо, оцінюють ризики, перспективи і терміни нового наступу, виходячи з припущення, що Україна не може і не буде здатна звільнити захоплені загарбниками. Крім того, це свідчить і про те, що відновлення американської допомоги не змінило розрахунків Путіна, або що він розпочав "харківську операцію" без переоцінки припущень щодо спроможностей України.

Росіяни вважають, що можуть здійснювати поступове повільне просування широкою смугою території на півночі і північному сході Харківської області протягом тривалого періоду часу, не досягаючи відносно швидких оперативно значущих успіхів, але таким чином, щоб поставити у невигідне становище будь-які майбутні операції ЗСУ в цьому регіоні.

"Вкрай важливо, щоб українські сили якнайшвидше зруйнували будь-які такі російські розрахунки за допомогою як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій, які звільнять окуповану Росією територію, як тільки дозволять умови", – наголосили аналітики.

Наступ на Харківську область - що відомо

У Генштабі ЗСУ ввечері повідомили, що окупанти здійснювали атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка Харківської області.

Росіяни хизуються підривом мосту поблизу Старого Салтова Харківської області. Військовий експерт Олександр Мусієнко каже, що навіть якщо ця інформація і відповідає дійсності, до критичних наслідків це не призведе.

За оцінкою DeepState, ворог окупував шість населених пунктів області. Йдеться про Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

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