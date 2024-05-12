Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на українські Сили оборони на Харківщині. Ворог має певні успіхи.

Як повідомляє DeepState, ворог окупував шість населених пунтків області. Йдеться про Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

"Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника у Іванівському та околицях", – мовиться у повідомленні.

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Зазначимо, що офіційно цю інформацію не підтверждено.

Війна в Україні: ситуація на Харківщині

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні щодо ситуації на фронті повідомили, що протягом доби на передовій відбулося 108 бойових зіткнень із противником. На Харківському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснювала атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка Харківської області.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що в окупантів наразі немає сил, необхідних для наступу на Харків. На його думку, ворог піде на Вовчанськ – там є залізниця, яка проходить з Бєлгорода до Куп'янська, і для окупантів вона дуже важлива, каже він.

Тим часом росіяни хизуються підривом мосту поблизу Старого Салтова Харківської області. Військовий експерт Олександр Мусієнко каже, що навіть якщо ця інформація і відповідає дійсності, до критичних наслідків це не призведе.

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