За словами військового, Україні спочатку потрібно позбавити Росію можливості здійснювати штурмові дії.

Наразі Україна не може піти в наступ, адже Росія переважає численно за силами та засобами. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Київ24".

"Для того, щоб вчиняти наступальні дії, ми маємо спершу позбавити противника можливості штурмувати на окремих ділянках. Для того, щоб це зробити та перетягти ворога в оборону, потрібно забезпечити певну передумову, яка досягається зброєю", - підкреслив військовий.

За його словами, йдеться не лише про зброю передньої лінії й тактичного рівня застосування, а також про озброєння, яке має працювати в глибину тимчасово окупованих територій й по самій Росії.

"Я маю на увазі ракетне озброєння. У випадку, якщо Україна отримає достатньо такої зброї та додасть до нього ті безпілотники, які зараз виготовляються українськими виробниками, тоді можна сказати, що ударно-штурмовий потенціал противника буде зруйнований шляхом знищення підприємств, які виготовляють озброєння, місць розташування, де готується особовий склад ворога, а також відкритих, закритих складів з боєприпасами", - зауважив Федоренко.

Командир додав, що таким чином противник втратить спроможність забезпечувати своє військо, забезпечувати лінію фронту достатньою кількістю людей, а, підготувавшись, українська армія зможе проводити наступальні дії на певних ділянках.

"До прикладу, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область, тому що у противника була недостатня оборона, адже він не готувався, що потенційно Сили оборони можуть наступати в цьому напрямку. Якщо говорити про тимчасово окуповані території, то треба зробити так, аби армія РФ перебувала в такій ситуації, як на Курщині", - наголосив боєць.

Водночас Федоренко вважає, що при поточній ситуації з наявним озброєнням Україна максимально ефективно обороняється і часто проводить покращення свого положення, а саме повертає деякі позиції, які були втрачені під час наступу РФ.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що росіяни окупували населений пункт в Сумській області. Йдеться про село Яблунівка, яке знаходиться у Юнаківській сільській громаді. Крім того, ворог просунувся біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька.

Водночас начальник прес-служби штурмової бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов розповів про ситуацію на Сумщині. За його словами, є всі шанси вибити окупантів з цієї території.

"Зараз Сили оборони над цим активно працюють. Вже є кілька звільнених населених пунктів. Ми підтягуємо свої резерви і працюємо над тим, щоб знищити ворога", - запевнив Шевцов.

За його словами, умови на цій ділянці фронту, зокрема, особливості місцевості, не дозволяють швидко рухатись.

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