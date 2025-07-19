Росіяни окупували населений пункт в Сумській області, - DeepState

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, протягом минулої відбулося 138 бойових зіткнень.

Російська армія окупувала село Яблунівка, яке знаходиться у Юнаківській сільській громаді Сумського району Сумської області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Ворог окупував Яблунівку (Сумщина), а також просунувся біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої відбулося 138 бойових зіткнень.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 26 боєзіткнень з російськими загарбниками. Також ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

Зазначалось, що на Куп’янському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в напрямку Куп’янська та поблизу Степової Новоселівки, Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів противника у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки. На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

З початку минулої доби на Краматорському напрямку ворог двічі атакував у районах Білої Гори, українські підрозділи відбили обидві атаки окупантів.

На Торецькому напрямку за вчора відбулося шість боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Щербинівки та Олександро-Калинового. Генштаб зазначив:

"На Покровському напрямку, від початку доби, противник 37 разів атакував позиції у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. Наші захисники відбили 36 штурмів".

Повідомлялось, що на Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили шість атак загарбників в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль та в бік Олександрограда.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника поблизу Кам’янського, крім того, ворог завдав авіаударів по населених пунктах Новоданилівка та Плавні.

Зазначалось, що на Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський.

Війна в Україні - ситуація на Сумщині

Раніше начальник прес-служби штурмової бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов заявив, що Сумщині російські окупаційні війська зупинені, і є всі шанси вибити їх з цієї території.

Він зазначив, що умови на цій ділянці фронту, зокрема, особливості місцевості, не дозволяють швидко рухатись. За його словами, станом на вчора Сили оборони намагалися вибити ворога за Юнаківкою, але на це треба час.

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