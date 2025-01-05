Поки Збройні сили України проводять свою операцію в Курській області, залишаються невідомими її мотиви.

Одним із ймовірних мотивів для нового наступу ЗСУ в Курській області може бути бажання поліпшити свої позиції перед можливими майбутніми переговорами про припинення вогню, вважають журналісти.

"Україна почала контратаку на півдні Росії в районі Курська, попередивши, що Росія "отримує по заслугах", - йдеться в матеріалі CNN.

Міністерство оборони РФ, зі свого боку, заявило, нібито українські військовослужбовці почали рух, щоб зупинити російський наступ у Курській області. А російські "військові блогери" пишуть, що Збройні сили України рухаються на північ, до Бердина, використовуючи в цьому наступі свої резерви.

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"Для прориву ЗСУ накрили район потужними системами радіоелектронної боротьби, ускладнюючи роботу наших БПЛА [безпілотників]. Йдуть бої із застосуванням стрілецької зброї, по противнику активно працює наша артилерія і танки", - пише один із російських воєнкорів.

Інший військкор додає, що нібито в цьому наступі Україна використовує трали для розмінування, танки та іншу бронетехніку, яким сприяє морозна погода. Їм протидіють, зокрема, російські бомбардувальники.

Кремлівський диктатор Володимир Путін на пресконференції за підсумками року в грудні відмовився повідомити, коли Росія поверне собі частину Курської області, на якій перебувають ЗСУ.

Що ще відомо про наступ ЗСУ під Курськом

Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ змогли знайти хороший момент для того, щоб почати наступ у Курській області. "У ці останні кілька днів у росіян готувалася на цьому напрямку певна ротація", - зазначив експерт.

Крім того, з'явилася низка деталей про цей наступ. Зокрема про те, що Україна використовує такі засоби РЕБ, які не дають нормально працювати російським БПЛА. "Під час наступу були заглушені всі радіочастоти і навіть інтернет", - зазначає один канал.

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