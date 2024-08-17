Найбільше штурмів окупантів відбуваються у Донецькій області. Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, протягом доби він заслухав вже кілька доповідей головкома Олександра Сирського.
"Завжди першочергова увага – фронтовим напрямкам. Передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там. Я дякую всім нашим підрозділам – кожному солдату і командиру, які тримають фронт, які захищають наші позиції, які знищують окупанта. Ми робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення", - зазначив глава держави.Відео дня
В цьому контексті він наголосив, що "важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни".
"Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою", - резюмував Зеленський.
Війна в Україні - останні новини
ЗС України зміцнили позиції в Курській області Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Також, за його словами, на сьогодні є поповнення обмінного фонду для нашої держави.
Раніше The Washington Post із посиланням на дипломатів та офіційних осіб повідомляв, що операція ЗСУ в Курській області зводить нанівець секретні зусилля щодо часткового припинення вогню.
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