За словами президента, "важливо, щоб партнери прибрали барʼєри".

Найбільше штурмів окупантів відбуваються у Донецькій області. Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, протягом доби він заслухав вже кілька доповідей головкома Олександра Сирського.

"Завжди першочергова увага – фронтовим напрямкам. Передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там. Я дякую всім нашим підрозділам – кожному солдату і командиру, які тримають фронт, які захищають наші позиції, які знищують окупанта. Ми робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення", - зазначив глава держави. Відео дня

В цьому контексті він наголосив, що "важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни".

"Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою", - резюмував Зеленський.

Війна в Україні - останні новини

ЗС України зміцнили позиції в Курській області Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Також, за його словами, на сьогодні є поповнення обмінного фонду для нашої держави.

Раніше The Washington Post із посиланням на дипломатів та офіційних осіб повідомляв, що операція ЗСУ в Курській області зводить нанівець секретні зусилля щодо часткового припинення вогню.

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