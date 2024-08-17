Є поповнення обмінного фонду, повідомив президент.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про зміцнення позицій українських сил і розширення стабілізованої території в Курській області Росії, повідомив президент Володимир Зеленський.

"На сьогодні є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів і цивільних, утримуваних Росією", - зазначив він.

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Також доповідь Сирського стосувалася Торецького та Покровського напрямків фронту в Україні.

"За добу десятки російських штурмів наших позицій. Але наші воїни і підрозділи роблять все для знищення окупанта і відбиття штурмів. Ситуація контрольована", - додав Зеленський.

Крім того, він повідомив, що Україна працює над новими пакетами підтримки від партнерів:

"Головне - обмеження російського наступального потенціалу та наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам".

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