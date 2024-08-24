Російські окупанти за добу втратили, у тому числі понад 40 артилерійських систем.

Повномасштабна війна в Україні триває, і за добу загальні втрати Росії у живій силі зросли на 1160 осіб і тепер становлять приблизно 606490 супротивників.

Вороги також втратили чимало озброєння та військової техніки, у тому числі ще дев'ять танків, 21 бойову броньовану машину та 42 артилерійські системи, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Мінусовано" також дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 39 дронів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 54 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та одна одиниця спецтехніки.

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Важливі новини України про війну - що повідомлялося

Російські загарбники вже тривалий час намагаються рухатися вперед на частині території сходу України, зіштовхуються з мужнім опором з боку Сил оборони нашої країни та зазнають серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 23 серпня 2024 року становили приблизно 605 тисяч 330 супротивників.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомляв, що на Курахівському та Покровському напрямку окупанти почали інтенсивніше атакувати воїнів.

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