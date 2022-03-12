Це Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Макарів та північ Вишгородського району.

У Київській обласній військовій адміністрації назвали найнебезпечніші на сьогодні напрямки в області.

Про це повідомляє прес-служба КОВА в Telegram-каналі.

"Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району", - зазначили в адміністрації.

Згідно з повідомленням, відбуваються бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

"Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні продовжується евакуація населення через гуманітарні коридори з Гостомеля, Козаровичів, Микуличів, Андріївки, Макарова та Бородянки.

Гуманітарна допомога направляється в усі 7 районів Київщини, додали в ОВА.

Ситуація у Київській області

На північному заході від Києва тривають бої із сухопутними військами РФ.

У розвідці Британії стверджують, що частини величезної російської військової колони на північ від Києва розосередилися - це може свідчити про спробу оточити місто.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що наразі Київ не оточений, поставка всіх необхідних продуктів, медикаментів і пального забезпечена.

Крім того, місто продовжує разом з військовими і терробороною працювати над укріпленням Києва. Зокрема, на дорогах встановлюються блокпости.

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