ПВК Пригожина не має вартості як бойовий підрозділ, але одинично його бойовики є загрозою.

Боєздатність підрозділів ПВК "Вагнер" переоцінюють. Вони здатні хіба що битись за якийсь яму чи будинок.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів комбат 3 ОШБр Петро Горбатенко "Ролло".

"Вагнер" – це серйозно, коли потрібно битися за якусь окрему яму чи будинок. Але на рівні роти, батальйону чи бригади сильнішим є звичайний російський підрозділ", - зазначив "Ролло".

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Комбат пояснив, що у регулярних військ РФ є система управління, оборони, вогню, підходів резервів, логістика. Вони є більш серйозним армійським організмом, ніж ПВК Пригожина.

"На рівні окремого бійця "вагнерівці" готові битися до кінця, тому що в них є мотивація. У більшості негативна: не виконаєш – розстріляють. Їх як м'ясо використовують. У армії РФ не так, там бережуть хоч якось. В цьому і різниця. Якщо воювати з підрозділом, то серйозніший противник – це ЗС РФ. З конкретним бійцем – "Вагнер", - пояснив комбат.

"Вагнер" під Бахмутом - останні новини

Місяць тому ЗСУ пішли вперед під Бахмутом. Увечері 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що упродовж тижня наші війська на правому фланзі просунулися на 3,5 км, а на лівому - на 1,5 км.

Воїни 3 окремої штурмової бригади просунулися під Бахмутом, пропрацювавши кілька варіантів розвитку подій. Першими з позицій тікали "вагнерівці", хоч ватажок бойовиків Євген Пригожин запевняв, що втікачами були окупанти із 72 бригади ЗС РФ.

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