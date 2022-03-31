По погоджених трьох гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхала 631 людина з Маріуполя.

Завтра ми продовжимо пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя і не залишимо наших людей самих.

Про це у відеозверненні повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

"По погоджених 3 гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 тис. 458 людей. З них 631 людина з Маріуполя та 827 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка", - зазначила вона.

За словами Верещук, сьогодні до Бердянська доїхали 45 автобусів для евакуації, однак в місто окупанти їх не пустили.

"600 людей вийшли до автобусів з міста і завтра зранку мають виїхати до Запоріжжя. Більше 30 автобусів залишаються на в'їзді до міста Бердянськ, щоб зранку забрати маріупольців і мешканців Бердянська до Запоріжжя", - розповіла міністр.

Водночас з Енергодара сьогодні виїхали 50 приватних машин з людьми та автобус з дітьми. Вони пройшли всі блокпости і зараз доїзжають до Запоріжжя.

"Завтра ми продовжимо пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя і не залишимо наших людей самих. Будемо наполегливо торувати шлях до нашої з вами спільної перемоги", - наголосила Верещук.

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