Укргідроенерго підтвердило інформацію про ворожу атаку на ДніпроГЕС. Росіяни намагалися створити нову екологічну катастрофу.
"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", - пише Укргідроенерго.
Зазначається, що на станції триває пожежа, працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки ударів.
"Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована", - додали в Укргідроенерго.
Атака на ДніпроГЕС
В ніч на 22 березня Росія вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС. Під удар потрапив пасажирський тролейбус, який перевозив робітників станції.
Як повідомляють радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також журналіст Денис Казанський, у момент атаки тролейбус перевозив працівників. Про ймовірних жертв та поранених інформації наразі нема.
Натомість у Центрі протидії дезінформації повідомили, що ДніпроГЕС - стоїть. Більше інформації офіційно буде згодом.