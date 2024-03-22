Наразі гребля ціла, тож загрози масштабного прориву немає.

Укргідроенерго підтвердило інформацію про ворожу атаку на ДніпроГЕС. Росіяни намагалися створити нову екологічну катастрофу.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", - пише Укргідроенерго.

Зазначається, що на станції триває пожежа, працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки ударів.

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"Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована", - додали в Укргідроенерго.

Атака на ДніпроГЕС

В ніч на 22 березня Росія вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС. Під удар потрапив пасажирський тролейбус, який перевозив робітників станції.

Як повідомляють радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також журналіст Денис Казанський, у момент атаки тролейбус перевозив працівників. Про ймовірних жертв та поранених інформації наразі нема.

Натомість у Центрі протидії дезінформації повідомили, що ДніпроГЕС - стоїть. Більше інформації офіційно буде згодом.

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