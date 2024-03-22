Натомість у ЦПД зазначають, що гребля ціла.

В ніч на 22 березня Росія вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС. Під удар потрапив пасажирський тролейбус, який перевозив робітників станції.

Як повідомляють радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також журналіст Денис Казанський, у момент атаки тролейбус перевозив працівників. Про ймовірних жертв та поранених інформації наразі нема.

У мережі публікують кадри наслідків атаки. На фото видно, що тролейбус згорів вщент.

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Натомість у Центрі протидії дезінформації повідомили, що ДніпроГЕС - стоїть. Більше інформації офіційно буде згодом.

"Центр вже фіксує різні фейки щодо "знищення греблі", які запускає ворог, а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла". Вся ця інформація не відповідає дійсності", - пише ЦПД.

Масована ракетна атака на енергосистему

Увечері 21 березня на півдні України зафіксували російські ударні БпЛА "шахед", пізніше рух безпілотників поширився на низку областей. А вже під ранок ворог почав запускати ракети. Повідомлялося про гучні вибухи у Харкові, Дніпрі, Сумах, Хмельницькому та інших містах.

У Харкові пролунало понад 15 вибухів, місто залишилося без світла. Крім того, фіксують проблеми з водою. Про проблеми зі світлом повідомляють жителі Хмельниччини та Дніпра. Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. У Запоріжжі зруйновано декілька будинків, є поранені.

Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту. Під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

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