Біля Криму уражено ВДК "Цезар Куніков" / wikipedia.org

Дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Це сталося в акваторії Чорного моря вранці середи, 14 лютого.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на інформованих співрозмовників в ГУР, внаслідок вдалої атаки російський корабель пішов на дно.

"Джерела УП повідомили, що це була операція ГУР, в результаті атаки ВДК "Цезар Куніков" затонув", - пише видання.

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Натомість офіційних коментарів наразі немає. Про атаку мовчать і росіяни.

Вибухи в Криму 14 лютого - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ранок 14 лютого у Криму розпочався тривожно. Місцеві пабліки повідомили, що в районі селища Сімеїз Ялтинського району чутно кулеметні черги.

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"Крымский ветер" повідомив, що у морі близько 7 ранку прозвучали вибухи, однак пусків ракет не було. За словами одного з очевидців, було атаковано російський корабель.

Згодом з'явилось нечітке відео, на якому видно, як у морі щось горить. Мешканці селища Кацівелі відчули сильну вдарну хвилю. Ймовірно, вибухає боєкомплект ураженого корабля. Для порятунку потопаючого судна підійшов ще один корабель, також видно неподалік підводний човен.

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