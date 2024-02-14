Дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Це сталося в акваторії Чорного моря вранці середи, 14 лютого.
Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на інформованих співрозмовників в ГУР, внаслідок вдалої атаки російський корабель пішов на дно.
"Джерела УП повідомили, що це була операція ГУР, в результаті атаки ВДК "Цезар Куніков" затонув", - пише видання.
Натомість офіційних коментарів наразі немає. Про атаку мовчать і росіяни.
Вибухи в Криму 14 лютого - останні новини
Як повідомляв УНІАН, ранок 14 лютого у Криму розпочався тривожно. Місцеві пабліки повідомили, що в районі селища Сімеїз Ялтинського району чутно кулеметні черги.
"Крымский ветер" повідомив, що у морі близько 7 ранку прозвучали вибухи, однак пусків ракет не було. За словами одного з очевидців, було атаковано російський корабель.
Згодом з'явилось нечітке відео, на якому видно, як у морі щось горить. Мешканці селища Кацівелі відчули сильну вдарну хвилю. Ймовірно, вибухає боєкомплект ураженого корабля. Для порятунку потопаючого судна підійшов ще один корабель, також видно неподалік підводний човен.