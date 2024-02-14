Місцеві мешканці показали відео, на якому видно, як щось горить у морі.

В районі селища Сімеїз Ялтинського району тимчасово окупованого Криму місцеві мешканці чули кулеметні черги.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", у морі близько 7 ранку прозвучали вибухи, однак пусків ракет не було. За словами одного з підписників, було атаковано російський корабель.

"Підписник стверджує, що після вибухів ВДК (великий десантний корабель, - УНІАН) потонув. Інформація потребує підтвердження", - вказується у повідомленні.

Відео дня

Там закликали підписників із Сімеїзу, Місхора, Кацівелі, Гаспри та Алупки подивитись, що відбувається у морі та повідомити.

Згодом з'явилось нечітке відео, на якому видно, як у морі щось горить.

Війна в Україні - знищення російського флоту

Як раніше повідомляв УНІАН, загальні втрати Росії у війні включають вже 24 кораблі/катери та одну підводну лодку. Видання Bild на початку лютого підрахувало, що українській стороні вдалося потопити п'яту частину російського Чорноморського флоту.

Прес-секретар Військово-морських сил Збройних сил України, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук заявив, що Росія може тільки двома способами зберегти кораблі свого Чорноморського флоту - або вивести їх з акваторії Азово-Чорноморського регіону, або самостійно затопити.

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