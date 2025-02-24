Українські дрони вже втретє вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії (фото, відео)

Внаслідок удару почалася пожежа.

Безпілотники вночі атакували Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ), внаслідок чого там виникла пожежа.

З початку року це вже втретє дрони прилітають на цей об'єкт.

Декілька російських телеграм-каналів повідомили, що, за словами місцевих жителів, в районі Рязанського НПЗ під ранок прогриміли кілька вибухів, після чого там почалася пожежа.

Удари по Рязанському НПЗ

26 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та ГУР повторно вдарили по об'єктах "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, внаслідок удару були зафіксовані вибухи та пожежа в районі вказаної цілі.

"Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1", – відзначили в Генштабі.

На наступний день стало відомо, що Рязанський НПЗ призупинив роботу після атаки українських безпілотників. На заводі палало нафтосховище. Серед пошкодженого обладнання – залізнична естакада і установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок з нафтопродуктів. Пошкоджено залізничне наливне обладнання. Залізничні відвантаження не здійснюються, зупинили переробку нафти.

Вперше українські безпідотники вдарили по Рязанському НПЗ 24 січня.

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