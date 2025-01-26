Також Сили оборони вдарили по передовому пункту управління РФ.

Сили безпілотних систем ЗСУ та ГУР повторно вдарили по об'єктах "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок удару були зафіксовані вибухи та пожежа в районі вказаної цілі.

"Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1", – відзначили в Генштабі.

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Також там додали, що напередодні ракетні війська України вдарили по передовому пункту управління у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ. Зазначається, що в пункті могла перебувати оперативна група Тихоокеанського флоту. Наразі наслідки пошкоджень уточнюються.

"Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме", – додали в Генштабі.

Оновлено 12.00. За інформацією УНІАН від джерел у спецслужбах, хоч Міноборони РФ і заявило про збиття восьми безпілотників – очевидці зафіксували на відео близько десяти вибухів. Після них у різних місцях НПЗ почалися сильні пожежі.

"Місцеві правоохоронці швидко очепили район НПЗ з метою не допустити до території численних очевидців, що могли підтвердити точність влучання дронів, як це було попереднього разу, у ніч на 24 січня. Тоді також відбулася результативна атака добрих дронів на Рязанський НПЗ. Численні відео та фото у соціальних мережах з коментарями місцевих жителів підтвердили влучання та детонації великих ємностей з нафтопродуктами", – зазначають джерела УНІАН.

Вони також додали, що Рязанський НПЗ має заявлений обсяг переробки нафтопродуктів до 17 млн тонн на рік, через що він є одним із найбільших нафтопереробних заводів в Росії.

"Частина вироблених нафтопродуктів постачається збройним силам РФ, частина йде на експорт. НПЗ розташований на відстані понад 450 кілометрів від кордону України", – додають джерела УНІАН.

Удари вглиб Росії: важливі новини

Україна нарощує кількість ударів вглиб РФ. Зокрема, в ніч на 24 січня Сили оборони вдарили по низці об'єктів на території ворога. За даними УНІАН, дрони СБУ та ССО завітали на нафтоперекачувальну станцію "Рязань".

На думку військового експерта Олексія Гетьмана, збільшення кількості ударів вглиб РФ дозволяє Україні отримати сильнішу позицію на перемовинах. Адже це показує слабкість РФ.

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