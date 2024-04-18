Євлаш наголосив на проблемі з дефіцитом протиповітряної оборони.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів подробиці про дронову атаку російських окупантів по Україні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо сьогоднішньої нічної атаки російських окупантів по Україні та її відбиття протиповітряною обороною. Євлаш нагадав, що збито було всі 13 ворожих дронів, які атакували нашу країну. Літальні апарати рухалися стандартними маршрутами, виконували, зокрема й розвідувальну функцію.

"Намагалися комбінувати, обходити різними ділянками місцевості. Зазвичай, це важкодоступні ділянки вздовж річок, балок - там, де складно дістатися вогневим мобільним групам", - розповів він.

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Ворог намагався обходити, наприклад, і Івано-Франківськ, намагався заходити з різних боків, атакувати з півночі та з півдня. Також дрони йшли шеренгою, аби їх складніше було уразити.

"Протягом всієї тривоги час від часу вони використовували то групи, то окремі дрони, які направляли і через Одеську область, тобто намагалися максимально ускладнити і заплутати свій слід. Однак, все ж навіть попри таку тактику, нашим Силам оборони вдалося ліквідувати всі 13 безпілотних літальних апаратів", - зауважив Євлаш.

На запитання, з чим він пов’язує активність "шахедів" безпосередньо над Івано-Франківщиною, і чи може це бути вишукуванням української ППО, речник зазначив, що ворог, напевно, "вважає, що там знаходяться якісь цілі, які достойні їхньої уваги".

Стосовно того, чи була контрольованою та ситуація, що ворожі безпілотники провели в українському повітряному просторі шість годин, він сказав: "Звичайно, що контрольована. Ми відслідковуємо від моменту пусків, від моменту навіть підходження до нашого повітряного простору. Все це відслідковується, контролюється і вживаються всі необхідні заходи для перехоплення цих дронів ще на підходах".

Водночас Євлаш зауважив, що ці дрони досить маневрені і використовують складні ділянки місцевості. Інколи вони навіть "затримуються на деяких місцях".

"Як ми сьогодні бачили, на межі областей, а саме Дніпропетровської і Полтавської, дрон декілька годин, просто зависнувши над водоймою, він кружляв. Досить складно дістатися до таких ділянок. Але з рештою все ж таки наші Сили оборони змогли його знищити", - розповів він.

Речник ПС ЗСУ підкреслив, що найголовніша і найбільша проблема полягає у дефіциті протиповітряної оборони.

"Нам необхідні ракети до наших переносних зенітно-ракетних комплексів, які досить ефективно воюють навіть із крилатими ракетами, в тому числі. Однак, це потребує додаткових ресурсів, додаткового обладнання, у тому числі, і для мобільних вогневих груп, які могли б у темну пору доби визначати, де ці дрони знаходяться, і ефективно їх вражати", - зауважив Євлаш.

Атака дронів на Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в ніч на 18 квітня російські окупанти атакували Україну 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мису Чауда (окупований Крим).

Усі 13 "шахедів" було збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

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