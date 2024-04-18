Ворог двома хвилями спрямував групи БпЛА з півдня в центральні та західні регіони країни.

Російські загарбники продовжують системний дроновий терор та запустили у ніч на 18 квітня чергову партію "літаючих вбивць".

За даними Сил оборони півдня України, агресор цієї ночі двома хвилями з інтервалом в три години спрямував групи ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з півдня в центральні та західні регіони країни.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 2 баражуючих снарядах, один з яких прямував транзитом через Херсонщину, а інший полював на інфраструктуру Криворіжжя на Дніпропетровщині. Влучань та пошкоджень не допущено", - йдеться у повідомленні.

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Також вчора ворог продовжив підступну тактику точкових ракетних ударів, в тому числі з використанням балістики. Зранку було атаковано Одещину - під ударом знов опинилася інфраструктура регіону. Інформація про постраждалих не надходила.

Атака на Україну в ніч на 16 квітня 2024 року - останні новини

В ніч на 16 квітня російські загарбники завдали удару дронами-камікадзе по Україні. На півдні було знищено чотири ворожих "Шахеди" - два на Херсонщині, по одному на Миколаївщині та Дніпропетровщині.

За даними прес-центру Сил оборони півдня, ситуація залишається напруженою - ворог не припиняє терор на суходолі, де не може досягти відповідних успіхів, які запланував. Він компенсує це в повітрі, зокрема, продовжує удари балістикою по різних регіонах України, намагається тиснути з використанням дронів типу "Шахед".

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