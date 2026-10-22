Окупанти атакували Харків 'Шахедами': вирують пожежі

Росіяни атакували два райони Харкова. Унаслідок ударів виникли пожежа та пошкодження житлових будинків, магазину й автомобілів.

Уночі 22 жовтня російські війська атакували Харків реактивним безпілотником. У Слобідському районі спалахнула пожежа, а в Основ’янському пошкоджено магазин, автомобілі та багатоповерхівку, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворожий реактивний безпілотник ударив по приватному сектору Слобідського району – на місці пожежа", – написав він.

Унаслідок удару загорілася господарська споруда, також пошкоджено кілька приватних будинків. Інформації про постраждалих у цьому районі не надходило.

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Пізніше російські війська завдали удару по центральній частині міста в Основ’янському районі. Спочатку наслідки атаки уточнювалися.

Згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в районі пошкоджено магазин, чотири автомобілі та вікна багатоповерхового житлового будинку.

За наявною інформацією, унаслідок нічних ударів по Харкову люди не постраждали.

Оновлено о 07:10. Терехов повідомив, що у Холодногірському районі реактивний "Шахед" ударив по паркувальному майданчику. На місці влучання пожежа, горять приватні авто. Підрозділи ДСНС та відповідні міські служби працюють на міс ці ворожої атаки.

Оновлено о 07:55. Терехов повід омив, що щойно ворог атакував "Шахедом" Основʼянский район. За попередньою інформацією, влучання поряд, або безпосередньо у житловий багатоповерховий буди нок.

Нічна атака на Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі Росія масовано вдарила по стрлиці. Внаслідок нічного обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня постраждало щонайменше 15 людей, серед них – двоє 15-річних дітей. Вісім поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Через ворожу атаку рух транспорту Південним мостом обмежили в напрямку з правого берега на лівий.

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