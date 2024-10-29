Наразі мешканець Києва почуває себе нормально.

У Києві житель пошкодженого будинку внаслідок російської атаки ховався під покривалом від уламків дронів, завдяки чому йому вдалося врятуватися. Про це Юрій Анатолійович сказав у коментарі для "Новини.LIVE".

Чоловік, який живе у багатоповерхівці в Солом'янському районі, що постраждав внаслідок атаки РФ, розповів, що почув вибух о 03:30.

"Добре, що занавіска була. Я укрився одіялом до того. Якщо б не було цього, ми б з вами зараз не розмовляли. Слава Богу, що все гаразд. Машини погоріли, діти налякались", - зазначив Юрій.

За словами чоловіка, на ньому було все скло, проте ковдра захистила його голову від уламків, тому вони зачепили лиш частину обличчя.

"На мені було все скло. Одіяло захистило від уламків. Зараз почуваюся нормально, більш менш, лікарі швидкої допомоги підійшли до мене, зверталися, все гаразд", - додав постраждалий.

Нічна атака РФ на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти завдали ударів по Києву, використовуючи безпілотники, внаслідок чого у Солом'янському районі міста сталася розгерметизація газової труби, загорілися магазин, припарковані машини та торгівельна споруда.

Тоді у ДСНС зазначили, що було евакуйовано 15 людей, четверо постраждалих передали лікарям.

Також уламки впали на відкриту територію у Святошинському районі міста. Пізніше у КМВА повідомили, що загалом внаслідок атаки постраждало шість людей, одну людину з серйозним пораненням ніг було шпиталізовано.

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