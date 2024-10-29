В одному з районів столиці України унаслідок ворожого удару безпілотниками постраждали кілька осіб, є госпіталізований.

Росіяни вдарили по Києву безпілотними літальними апаратами, унаслідок атаки в Солом’янському районі відбулася розгерметизація газової труби, загорілися магазин, припарковані машини та торгівельна споруда.

Про пожежу унаслідок атаки ворожими БПЛА стало відомо о 04:29, вона охопила площу 50 квадратних метрів, повідомили у ДСНС України. За відомостями рятувальників, займання ліквідовано о 05:37.

"Евакуйовано 15 людей, четверо постраждалих передано медикам. Чоловіка з пораненнями ніг госпіталізовано. Рятувальники продовжують евакуацію та розбирання конструкцій", - додали у відомстві.

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За даними Київської міської військової адміністрації, у Солом’янському районі впали уламки БПЛА, і відбулася розгерметизація газової труби, яка знаходилася на фасаді дев'ятиповерхівки, унаслідок чого загорівся магазин та постраждали люди. Крім того, уламки впали на відкриту територію у Святошинському районі міста.

Пізніше у КМВА уточнили кількість постраждалих унаслідок ворожого удару дронами:

"Шестеро постраждалих. Одну людину з серйозним пораненням ніг госпіталізували".

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Росіяни вже багато разів били по Києву дронами-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок ворожих ударів з повітря є багато руйнувань, постраждалі та жертви.

Зокрема, в ніч на 26 жовтня росіяни завдали потужного дронового удару по столиці України. Унаслідок удару в Солом'янському районі пошкоджено багатоповерхівку, виникла пожежа в одній із квартир, і в ній рятувальники знайшли загиблою дівчинку, 2009 року народження.

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