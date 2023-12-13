Загарбники всього запустили по Україні 10 "шахедів" та 10 балістичних ракет.

В ніч на середу, 13 грудня, російські загарбники атакували Україну ударними дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, а також балістичними ракетами. Усі цілі було збито.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, вночі окупанти атакували безпілотниками типу "Shahed" з району Балаклави (окупований Крим). Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

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Крім того, рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

Атака в ніч на 13 грудня

Як повідомляв УНІАН, увечері 12 грудня РФ запустила по Україні кілька груп дронів-камікадзе типу "Shahed". Групи ударних безпілотниківфіксували на межі Київської та Вінницької областей, в Кіровоградській області та на Одещині.

Під час повітряної тривоги жителі Одеси чули гучні вибухи. Людей просили залишатися в укриттях.

Згодом повідомлялося, що у Києві пролунали потужні вибухи. Згодом в столиці та області було оголошено повітряну тривогу. Росія атакувала балістикою.

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