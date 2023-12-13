Сирени залунали вже після вибухів.

У ніч проти середи, 13 грудня, у Києві пролунали потужні вибухи. Згодом в столиці та області було оголошено повітряну тривогу.

У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджають про ракетну небезпеку. Тривогу також оголошено на Чернігівщині.

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Оновлено о 04:05: Мер повідомив, що постраждалих вже 12. Пʼятьох госпіталізували, інші отримали медичну допомогу на місці.

Оновлено о 04:00: В одній з дитячих лікарень у Дніпровському районі повибивало вікна та пошкодило центральний вхід. Наразі без постраждалих.

Оновлено о 03:56: Кличко повідомляє про сімох постраждалих внаслідок атаки. КМВА оприлюднила фото пожежі у Дарницькому районі.

Оновлено о 03:52: У КМВА додають, що в Дніпровському та Деснянському районах уламки впали на відкритих ділянках, а також на проїжджі частини та в житлову забудову.

Оновлено о 03:50: З палаючого будинку у Дніпровському районі вже вивели 15 людей, із них четверо дітей. Рятувальні служби гасять пожежу, триває евакуація.

Оновлено о 03:45: Кількість постраждалих у Дніпровському районі зросла до п'яти. Трьох людей госпіталізували до медзакладів міста, ще двом медики надали допомогу на місці, повідомляє мер. Тим часом у Дарницькому районі горить одноповерховий житловий будинок, екстрені служби прибули на місце.

Оновлено о 03:41: Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

Оновлено о 03:40: Віталій Кличко повідомляє про постраждалих у Дніпровському районі. Двох людей госпіталізували, ще одній літній жінці надали допомогу на місці.

Також він пише про падіння уламків ракети та пожежу в приватному житловому будинку в Дніпровському районі. У Деснянському уламок ракети горить на відкритій місцевості.

Тим часом у Києві скасували тривогу.

Оновлено о 03:35: У КМВА додають, що у Дніпровському районі уламки пошкодили фасад багатоповерхівки, виникло загорання на балконі сьомого поверху. Зараз мешканців будинку евакують. Також горять чотири автівки у дворі.

Оновлено о 03:27: В Деснянському районі виникло загорання в дворі багатоквартирного будинку. Інформація ще уточнюється, на місце виїхали підрозділи ДСНС.

Оновлено о 03:25: У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що після роботи ППО на лівому березі міста сталося численне падіння уламків. В Дніпровському районі, попередньо, виникло загорання в багатоквартирному житловому будинку. На викликах працюють рятувальники.

"В Києві триває повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння. До відбою перебувайте в укриттях", - закликали киян.

Оновлено о 03:23: У Дніпровському районі у дворі житлового будинку палають автівки, на місце виїхали екстрені служби, повідомляє мер міста Віталій Кличко.

Російські удари по Києву: останні новини

Як повідомляв УНІАН, близько 04:00 11 грудня російські загарбницькі війська завдали удару по Києву. Мешканці міста прокинулися від гучних звуків.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. Українська протиповітряна оборона збила всі цілі.

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