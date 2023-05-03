Сергій Попко зазначив, що росіяни запустили баражуючі боєприпаси з різних напрямків.

Армія Російської Федерації в ніч на 3 травня атакувала Київ дронами-камікадзе типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили всі російські БПЛА.

"Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, росіяни, як зазвичай, використовували іранські БПЛА "Shahed", - розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

При цьому він зазначив, що тактика окупантів не змінюється, РФ запустила баражуючі боєприпаси з різних напрямків.

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"За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці були виявлені і збиті всі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на даний момент - без жертв і руйнувань. Інформація уточнюється", - сказав Попко.

Варто зазначити, що нічна повітряна атака Києва з боку військ РФ вже третя за останні шість днів.

Нічна атака РФ на Україну - що відомо

У ніч на середу, 3 травня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони.

При цьому керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати оповіщення про небезпеку. У свою чергу спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в Київській області працює ППО, в Одеській - "всі 4.5.0".

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