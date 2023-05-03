Українців закликають перебувати в укриттях.

У ніч на середу, 3 травня, у ряді областей України оголосили повітряну тривогу.

На мапі тривог "почервоніли" Чернігівська, Сумська, Запорізька області, а також Київщина та Київ. У Луганській області та у тимчасово окупованому Криму тривога лунає вже тривалий час.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони. "Залишайтеся в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні КОВА.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати оповіщення про небезпеку. "Тривоги не ігноруємо", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Тим часом речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що у Київській області працює ППО, в Одеській - "все 4.5.0".

Оновлено о 01:00: Наразі тривогу оголосили ще й у Дніпропетровській області.

Оновлено о 01:05: Єрмак попередив, що загроза ще лишається.

Оновлено о 01:18: Керівник Офісу президента додав, що українська протиповітряна оборона продовжує працювати. Тим часом тривога лунає ще й Харківській та Донецькій областях.

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